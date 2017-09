Yamaha define holandês como substituto de Rossi na etapa de Aragão da MotoGP

A Yamaha definiu nesta segunda-feira o substituto do lesionado Valentino Rossi para a próxima prova da temporada 2017 da MotoGP, a etapa de Aragão, na Espanha. Nesta segunda-feira, a equipe anunciou que o holandês Michael van der Mark vai ocupar a vaga do italiano no fim de semana da prova agendada para 24 de setembro.

Van der Mark compete no Mundial de Superbike pela Yamaha, ocupando o sétimo lugar nesta temporada. Agora, o holandês participará pela primeira vez de uma etapa da MotoGP. Porém, ele já competiu em categorias de suporte, casos da Moto3, com sete provas em 2010, e também de uma corrida da Moto2 em 2011.

A Yamaha destacou que Rossi vem se recuperando bem das lesões sofridas durante um treino de enduro, mas o seu retorno às pistas só deverá ocorrer na etapa do Japão, que está agendada para 15 de outubro, no circuito de Motegi. O italiano teve fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita e precisou ser operado após se acidentar no fim de agosto.

Para a etapa de San Marino, disputada no último fim de semana, a Yamaha havia optado por não escolher um substituto para Rossi, competindo com apenas uma moto, do espanhol Maverick Viñales. Agora, porém, vai para Alcañiz com Van der Mark na vaga do italiano.

“Estou emocionado pela oportunidade que tenho de pilotar a YZR-M1 en Aragão, durante a etapa da MotoGP. Nunca pilotei uma moto de MotoGP antes, por isso será uma experiência completamente nova para mim. Tenho curiosidade para ver como me sinto ao pilotar uma máquina como esta. Me dei conta de que não será fácil estrear na primeira sessão oficial sem testar anteriormente. Porém, estou muito agradecido a Yamaha pela oportunidade. Estou certo que será uma grande experiência para a minha aprendizagem”, disse o holandês de 24 anos.