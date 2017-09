A equipe do Ambulatório de Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC organiza, em 22 de setembro, a partir das 20h, o baile Flashback Solidário, cuja renda arrecadada será destinada à ampliação e melhoria do atendimento a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

A festa com a temática dos anos 1960 a 1990 acontece no Buffet Piazza Demarchi, em São Bernardo. “Tudo está sendo patrocinado pelo buffet e os valores arrecadados com a venda de convites serão inteiramente destinados à nossa Oncopediatria. Esses eventos realizados são como tijolinhos na construção de um instituto para tratamento do câncer infanto-juvenil no ABC”, considera o oncologista infantil e coordenador do Ambulatório de Oncologia Pediátrica da FMABC, Dr. Jairo Cartum.

A última ação beneficente organizada pela equipe da Oncopediatria ocorreu em 30 de julho, em parceria com o Grupo Estilo Brazuka. O Encontro de Carros Modificados teve participação de 206 carros e arrecadou mais de R$ 3,6 mil para o ambulatório.

Serviço

A entrada para o baile Flashback Solidário custa R$ 40,00 e crianças até 12 anos não pagam. Há estacionamento no local e aqueles que desejarem podem ir vestidos à caráter. O Buffet Piazza Demarchi fica na Av. Maria Servidei Demarchi, 2.115, Demarchi – São Bernardo.

Informações sobre compra antecipada nos telefones 4993-5489 e 4396-2440.