O ParkShoppingSãoCaetano recebe, nesta terça-feira (12/09), a partir das 19h, mais uma edição do Encontro de Carros Antigos. O evento deste mês homenageará os carros europeus. Organizado pelo Automóvel Clube de São Caetano, o encontro é gratuito.

Famosos por terem motores de 4 a 6 cilindros, os modelos europeus são compactos, velozes e bons de curva. As principais montadoras são responsáveis por fabricar os carros mais cobiçados do mundo, como os icônicos Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, BMW, Jaguar, entre outros.

Os interessados em participar devem se inscrever no Automóvel Clube de São Caetano do Sul por e-mail (balbosantarelli@gmail.com) e contribuir com a doação de brinquedos novos, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul e às crianças carentes da região.