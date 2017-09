Será realizado, de 11 a 16 de setembro, o Financial Week em São Caetano e Santo André. O evento gratuito tem como objetivo discutir o sistema financeiro nacional a partir da análise operacional e de inovações tecnológicas como startups, bitcoins, bancos digitais, entre outras, e o impacto para o emprego.

O Sindicato dos Bancários do ABC está entre os promotores do encontro, ao lado da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Conselho Regional de Economia (Corecon-ABC), DCE e Ouvidoria. A abertura será às 18h desta segunda (11), com o debate A Era do Capital Improdutivo, seguido de Funções e Disfunções do Sistema Financeiro Nacional, ministrados pelos economistas Ladislau Dowbor (PUC/SP) e Roberto Luis Troster (USP, ex-economista chefe da Febraban).

Apenas na quinta-feira (14), o evento deixa de acontecer na USCS (Campus Barcelona) e se desloca para a sede administrativa do Sindicato (rua Francisco Amaro 87, Centro, Santo André), com abordagem da importância das certificações (CPA 10, CPA 20 etc) e as aplicações financeiras e gestão de risco, a partir das 19h20.

Mais informações sobre as inscrições e programação completa pelo e-mail giseleyamauchi@yahoo.com.br