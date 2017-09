Em outubro, o Instituto Mauá de Tecnologia realizará, de 27 a 29 de outubro, a 23ª edição do Eureka, uma exposição que apresenta mais de 190 projetos nas áreas de Administração, Engenharia e Design, desenvolvidos por formandos da Instituição. O encontro será realizado no campus de São Caetano e aberto ao público.

Todos os trabalhos apresentados nas edições da Eureka trazem aspectos inéditos em suas concepções e/ou aplicações. Para a professora Alessandra Dutra Coelho, coordenadora técnica da exposição, a Eureka representa o fechamento de um ciclo para o aluno. É o momento no qual ele pode desfrutar a sensação de dever cumprido. “A exposição também é uma ótima oportunidade para que empresas encontrem soluções inovadoras para seus problemas e ideias de boas parcerias, uma vez que os trabalhos vêm ganhando cada vez mais destaque”, comenta.

Ao longo do evento, os visitantes encontrarão trabalhos nas diferentes áreas do conhecimento, como Desenvolvimento de um Rastreador para Bagagens de Passageiros de Transporte Aéreo Brasileiro; Inteligência Artificial Aplicada em Internet das Coisas; Desenvolvimento de “Smoothie” com Alto Teor de Proteína e Baixo Teor de Lactose; Skate com Esfera de Equilíbrio; Design de Sistema de Mobiliário Infantil; Cidades Inteligentes; Embalagem para Transporte de Órgãos e muitos outros.

Serviço

Data: 27 a 29 de outubro, das 14h às 20h30

Local: Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia – Campus de São Caetano – Praça Mauá, 1 – São Caetano