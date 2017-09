Opep diz que pode compensar qualquer problema na oferta de petróleo após furacão

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) está pronta para mitigar qualquer problema na oferta gerado pela passagem do furacão Harvey pelos Estados Unidos se necessário, afirmou o secretário-geral do cartel, Mohammed Barkindo, em carta ao prefeito de Houston, Sylvester Turner, datada de 6 de setembro.

A passagem do furacão pelo Golfo do México provocou o fechamento de plataformas e refinarias de petróleo, embora muitas delas já estejam novamente em funcionamento. Na carta, cujo conteúdo foi obtido pelo Wall Street Journal, Barkindo diz que a Opep “continuará a garantir a tão necessária estabilidade no mercado de petróleo e a contribuir para mitigar qualquer problema na oferta atual ou futura”. Fonte: Dow Jones Newswires.