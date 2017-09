Alta do PIB de 2017 sobe de 0,50% para 0,60%, calcula Focus

Os economistas do mercado financeiro elevaram as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. A expectativa de alta para o PIB deste ano foi de 0,50% para 0,60% no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 11. Há um mês, a perspectiva estava em 0,34%. Para 2018, o mercado elevou a previsão de alta do PIB de 2,00% para 2,10%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,00%.

No dia 1º de setembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre do ano, ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, houve alta de 0,3%. No primeiro semestre de 2017, ante os primeiros seis meses do ano passado, o PIB apresentou estabilidade.

No Focus divulgado nesta segunda, a projeção para a produção industrial deste ano foi de avanço de 1,00% para alta de 1,10%. Há um mês, estava em 1,03%. No caso de 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial passou de 2,16% para 2,30%, ante 2,01% de quatro semanas antes.

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017 foi de 52,00% para 52,05%. Há um mês, estava em 51,70%. Para 2018, a expectativa no boletim Focus foi de 55,65% para 55,40%, ante 55,13% de um mês atrás.

Balança comercial

O relatório Focus desta segunda-feira elevou suas projeções para a balança comercial em 2017 e 2018. A estimativa de superávit comercial este ano foi de US$ 61,35 bilhões para US$ 61,51 bilhões, ante US$ 61,00 bilhões de um mês antes. Na estimativa mais recente do BC, atualizada no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o saldo positivo de 2017 ficará em US$ 54,00 bilhões.

Para o próximo ano, os economistas do mercado elevaram a projeção de superávit comercial de US$ 48,00 bilhões para US$ 49,00 bilhões. Há um mês, a expectativa era de US$ 48,50 bilhões.

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2017 indicaram déficit de US$ 15,00 bilhões, ante US$ 16,70 bilhões de déficit projetado uma semana antes. Há um mês, a projeção estava em US$ 19,90 bilhões. Já a estimativa do BC para o déficit em conta em 2017 é de US$ 24,0 bilhões.

O mercado manteve a projeção de rombo nas contas externas em 2018, de US$ 32,00 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 33,18 bilhões.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, tanto em 2017 quanto em 2018. A mediana das previsões para o IDP em 2017 manteve-se em US$ 75,00 bilhões. Há um mês, estava no mesmo patamar. A projeção atual do BC para este ano também é de IDP de US$ 75,00 bilhões.

Para 2018, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo com o Focus, seguiu em US$ 75,00 bilhões ante US$ 76,75 bilhões projetados quatro semanas antes.