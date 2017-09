EUA: Irma deixa mais de 3 milhões de casas e empresas sem energia

Cerca de 3,3 milhões de casas e empresas ficaram sem energia elétrica na Flórida enquanto o furacão Irma passa pelo estado. Este número pode aumentar nas próximas horas.

As interrupções generalizadas se estendem de Florida Keys até o centro do estado. A Florida Power & Light, a maior companhia elétrica do estado, relatou quase 1 milhão de clientes sem energia somente no condado de Miami-Dade.

Espera-se que as quedas de energia aumentem à medida que a tempestade avança mais para o norte. Existem cerca de 7 milhões de clientes residenciais no estado.

Os ventos máximos registrados pelo Irma caíram para 168 Km/h, o que a deixa ainda na classificação de tempestade categoria 2, e ainda pode causar danos significativos.

Os especialistas dizem que se o centro do Irma tivesse se deslocado apenas 30 quilômetros ao norte enquanto se movia por Cuba, poderia ter atingido o continente dos Estados Unidos como categoria 5. Fonte: Associated Press