EUA: Syngenta enfrenta processos por introdução de nova variedade de milho

Uma ação na Justiça movida em Minneapolis, nos Estados Unidos, será julgada nesta segunda-feira contra a gigante suíça de agronegócios Syngenta, por introduzir uma variedade de milho geneticamente modificada antes que a China aprovasse sua importação.

O caso afirma que o milho Viptera prejudica um importante mercado de exportação de milho dos EUA e pressiona os preços. Mas a Syngenta diz que a queda do preço de 2013 foi provocada pelas conjunturas do mercado, e não pela rejeição da China à Viptera.

O julgamento havia sido marcado para maio. Teria sido o primeiro de dezenas de milhares de casos a serem julgados. Mas o processo de Minnesota foi atrasado, então um processo em Kansas foi finalizado, e resultou em uma indenização de US $ 218 milhões para os agricultores do Kansas. A Syngenta entrou com recurso contra a decisão. Em um terceiro caso, um juiz de Ohio deferiu decisão favorável à companhia. Fonte: Associated Press.