Thiago Camilo e Ricardo Zonta vencem corridas da etapa de Londrina da Stock Car

Thiago Camilo e Ricardo Zonta foram os grandes vencedores da etapa de Londrina (PR) da temporada de 2017 da Stock Car, disputada neste domingo, conquistando o primeiro lugar nas corridas 1 e 2 do dia, respectivamente. Rubens Barrichello chegou em terceiro lugar nas duas provas.

Na primeira corrida, Thiago Camilo não teve problemas e liderou de ponta a ponta. Daniel Serra chegou em segundo, após travar um duelo emocionante ao longo da prova com Felipe Fraga, que perdeu também o lugar no pódio para Rubens Barrichello, que terminou na terceira colocação.

Já o piloto Ricardo Zonta venceu a segunda corrida depois de a sua equipe (Shell Racing/TMG) adotar uma estratégia certeira. Largando na 16.ª posição no grid, ele guardou os mecanismos que auxiliam nas ultrapassagens para o fim e ganhou a bateria. O segundo lugar ficou para Marcos Gomes, que liderou a prova até a volta 23.

Rubens Barrichello, que tinha melhor desempenho dos pneus, fez uma ultrapassagem na última volta sobre Antonio Pizzonia e chegou na terceira colocação, fechando mais uma vez o pódio.

Os líderes da temporada de 2017 da Stock Car, Daniel Serra e Thiago Camilo, abandonaram a segunda prova após se envolverem em um incidente logo na largada, que ocorreu na reta oposta. Vários outros carros também foram afetados no tumulto.

Com os resultados deste domingo, Daniel Serra segue na ponta da tabela de classificação com 209 pontos, seguido de Thiago Camilo, que tem 192. O terceiro colocado é Átila Abreu, com 167. Rubens Barrichello está em oitavo lugar, com 125 pontos. Ricardo Zonta – que conquistou a sua segunda vitória na categoria – é apenas o 13.º colocado, com 82.

A próxima etapa da categoria (a nona da temporada de 2017) será realizada no dia 1.º de outubro, no circuito Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, após um período de 10 anos sem provas da Stock Car na Argentina.