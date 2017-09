EUA: Prefeito de Miami confirma queda de segundo guindaste com ventos do Irma

O prefeito da cidade de Miami, Daniel Alfonso, diz que um segundo guindaste desabou em um prédio em construção no centro da cidade. Alfonso disseque o guindaste entrou em colapso em um grande empreendimento com várias torres sendo construídas.

Outro guindaste entrou em colapso no início deste domingo em um prédio alto que está em construção em uma área de frente para a baía, região cheia de hotéis, condomínios e prédios de escritórios de grande porte, perto da American Airlines Arena. Não há relatos de feridos.

Os ventos fortes impedem a capacidade das autoridades de Miami de alcançar as gruas, e há recomendações para que a população evite a área.

Alfonso diz que as aproximadamente duas dúzias de outros guindastes da cidade continuam inteiros e foram construídos para suportar rajadas de vento significativas.

As gruas de torre localizadas em várias obras pela cidade eram uma preocupação por conta da chegada do Irma. Remover os equipamentos, que pesam mais de 13 toneladas, é um processo lento que levaria cerca de duas semanas, de acordo com autoridades de Miami. Fonte: Associated Press.