O ator André Frateschi (foto) é o vencedor da primeira temporada do PopStar. Ele animou a plateia e os jurados com Hey Jude, dos Beatles, e depois Let’s Get It On, de Marvin Gaye. Na última rodada, escolheu Under Pressure, do Queen.

Ele venceu, neste domingo, Eduardo Sterblitch, Lucio Mauro Filho, Mariana Rios e Sabrina Parlatore, que se enfrentaram em três rodadas de votação. Os dois finalistas foram Frateschi, que chegou a 29,10 pontos, e Claudio Lins, que ficou com 27,32.

Julgados por Ana Carolina, Fafá de Belém, Marcos & Belutti, Maria Rita, Paula Toller, Paulo Ricardo, Preta Gil, Pretinho da Serrinha e Toni Garrido, ambos foram bastante elogiados.