Hertha e Bremen empatam no primeiro jogo do Alemão com arbitragem feminina

A primeira partida da primeira divisão do Campeonato Alemão com arbitragem feminina terminou empatada. Neste domingo, Hertha Berlin e Werder Bremen ficaram no 1 a 1 na partida apitada por Bibiana Steinhaus, realizada no Estádio Olímpico de Berlim e válida pela terceira rodada da competição nacional.

Com uma década de experiência apitando na segunda divisão da Alemanha, Bibiana fez a sua estreia na elite. E, para um jogo de caráter histórico, o Hertha aproveitou para fazer uma promoção para as mulheres, cobrando a metade no preço dos ingressos para elas.

A árbitra teve atuação discreta no jogo, distribuindo apenas um cartão amarelo, para o dinamarquês Per Ciljan Skjelbred. O meio-campista australiano Mathew Leckie pôs em vantagem o Hertha aos 38 minutos ao finalizar por baixo das pernas do goleiro checo Jiri Pavlenka. Na etapa final, o dinamarquês Thomas Delaney empatou o jogo aos 14 minutos.

O Hertha pressionou o Bremen nos minutos finais e teve um grande chance com o atacante bósnio Vedad Ibisevic, mas ele parou em Pavlenka. Assim, o Hertha chegou aos quatro pontos, em décimo lugar, enquanto o Bremen está na 16ª posição após somar o seu primeiro ponto.

No outro jogo deste domingo pelo Campeonato Alemão, o Schalke 04 contou com um gol do brasileiro Naldo para superar o Stuttgart por 3 a 1, em casa. O triunfo levou o time de Gelsenkirchen aos seis pontos, em quinto lugar. Já o Stuttgart está na 14ª posição, com três.

O argelino Nabil Bentaleb abriu o placar para o Schalke aos quatro minutos, ao converter pênalti, mas o congolês Chadrac Akolo empatou o duelo aos 40. Na etapa final, aos dois, Naldo completou de cabeça uma cobrança de falta e desempatou o jogo para o Schalke. No minuto seguinte, o austríaco Guido Burgstaller sacramentou o triunfo da equipe por 3 a 1.