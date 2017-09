Ucrânia: Político expulso passa pela fronteira em caminhada junto com apoiadores

Mikheil Saakashvili e uma multidão de apoiadores estão a caminho da Ucrânia a pé depois de atravessar uma linha de guardas na fronteira do país com a Polônia.

Saakashvili, um ex-presidente da Georgia que mais tarde se tornou governador da região de Odessa, na Ucrânia, foi despojado de sua cidadania em julho pelo presidente ucraniano Petro Poroshenko. Saakashvili classifica a decisão como ilegal e prometeu voltar a contestá-la, embora a Ucrânia tenha dito que proibiria sua entrada.

Ele e um pequeno grupo de apoiadores passaram por uma linha de guardas no cruzamento fronteiriço de Medyka-Shehyni neste domingo. O movimento aconteceu cerca de oito horas depois que Saakashvili partiu da Polônia em uma viagem que incluiu uma tentativa de entrar na Ucrânia de trem, que não conseguiu seguir viagem com ele a bordo. Fonte: Associated Press.