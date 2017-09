Bandidos matam duas pessoas e deixam sete feridos em São Gonçalo, no Rio

No município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em dois episódios de violência, duas pessoas foram assassinadas e sete ficaram feridas na noite de ontem, 9.

No bairro do Jóquei, em um condomínio residencial Minha Casa Minha Vida, marginais dispararam na direção de um grupo de pessoas. Uma delas, que não teve o nome não divulgado, morreu no local e outras cinco foram atendidas no Hospital Estadual Alberto Torres. Uma recebeu alta, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar.

Em outro local, na praça Itaúna, criminosos que estavam em um carro Fiat Uno passaram atirando a esmo. Uma mulher morreu e uma menina ficou ferida. Os nomes e idades não foram divulgados pela PM.

Na fuga, os marginais ainda atiraram contra um carro a serviço do Uber, no momento em que o motorista tentou escapar da abordagem dos bandidos. Uma passageira foi atingida na perna. O socorro foi prestado no Hospital Alberto Torres.