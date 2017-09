Síria: ataques aéreos no leste matam ao menos 17 pessoas, dizem ativistas

Ativistas sírios afirmaram que pelo menos 17 civis foram mortos em uma série de ataques aéreos quando tentavam cruzar o rio Eufrates no leste da Síria.

Omar Abou Leila, do grupo de monitoramento DeirEzzor 24, disse que jatos russos atacaram as balsas que aguardavam para transportar passageiros para o outro lado do rio na cidade de Al Baloul, controlada pelo Estado Islâmico, 27 quilômetros a leste da cidade disputada de Deir el-Zour.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, estimou 21 civis mortos. O observatório diz que a força aérea russa foi responsável pelos ataques. Não foi possível confirmar de forma independente a alegação.

As forças do governo apoiadas pela Rússia e as forças não-governamentais apoiadas pelos Estados Unidos estão em uma corrida para retomar o vale do rio Eufrates das mãos do Estado Islâmico. Fonte: Associated Press.