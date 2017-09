Merkel aponta negociações com Irã como modelo para lidar com Coreia do Norte

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, considerou que as negociações que levaram o Irã a reduzir seu programa nuclear são um modelo possível para enfrentar a crise causada pelos testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

Merkel sublinhou em uma entrevista à edição dominical do jornal Frankfurter Allgemeine que uma solução diplomática é a única maneira viável de resolver a crise. “Se a nossa participação em negociações for desejada, eu direi sim imediatamente”, disse Merkel.

Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a Alemanha realizaram longas conversações com o Irã que levaram a um acordo em 2015 para remover sanções internacionais em troca de Teerã interromper suas atividades nucleares. “Eu posso imaginar tal formato poderia resolver o conflito da Coreia do Norte”, afirmou Merkel. Fonte: Associated Press.