Flórida tem mais de 1 milhão sem energia; acidente em área com chuvas mata dois

Funcionários do serviço público da Flórida dizem que mais de 1 milhão de residências ficaram sem energia. O olho do furacão Irma já atingiu as ilhas ao sul do Estado.

A Florida Power & Light Company disse que quase 1,1 milhão de clientes em todo o Estado estavam sem energia na manhã deste domingo. Cerca de 574 mil interrupções estavam no condado de Miami-Dade.

O olho do furacão já atingiu terra firme nas ilhas do sul da Flórida e deveria subir a costa do Golfo do Estado. Contudo, os efeitos do furacão estão sendo sentidos mesmo longe do centro por causa da força do Irma.

A Patrulha Rodoviária da Flórida disse que duas pessoas morreram em um acidente na manhã deste domingo no condado de Hardeee, a sudeste de Tampa, que já foi atingido por vento e chuva provocados pelo furacão Irma, mesmo antes da passagem do olho do furacão pela região.

Não foi esclarecido o papel que as condições climáticas tiveram no acidente. A polícia está investigando o ocorrido e não divulgou outros detalhes. Fonte: Associated Press.