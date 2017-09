EUA: olho do furacão Irma alcança ilhas ao sul da Flórida

O olho do furacão Irma, de categoria 3, atingiu a terra nas ilhas ao sul da Flórida, nos Estados Unidos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em Miami disse que o centro do furacão atingiu a ilha de Cudjoe às 9h10 (horário local). Mais cedo, a parede norte do olho do furacão já havia chegado à cadeia de ilhas. A parede do olho é uma faixa de nuvens que cerca o olho do furacão com ventos intensos e fortes chuvas.

Os ventos sustentados são de 215 quilômetros por hora. Os meteorologistas dizem que uma rajada de 171 km/h foi relatada na ilha Big Pine.

O Centro Nacional de Furacões prevê que o núcleo do furacão Irma provavelmente vai atingir diretamente a altamente povoada região de Tampa e St.Petesburg, também na Flórida, depois de passar pelas ilhas.

O centro do furacão provavelmente alcançará Tampa por volta das 2h (horário local) na segunda-feira, mas ventos, chuvas e tornados devem ser observados nessa área muito antes disso. Fonte: Associated Press.