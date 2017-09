Cabify oferece até outubro viagens pela metade do preço no ABC

A Cabify, plataforma inteligente de mobilidade urbana, oferece a partir desta segunda-feira, dia 11 de setembro, 50% de desconto em todas as viagens que tenham origem e destino Santo André, São Bernardo e São Caetano. A promoção segue até 30 de outubro. Para receber o desconto (máximo de R$ 20), em todos os dias da semana, não é necessário inserir voucher, porque a redução é automática.

O objetivo da empresa espanhola, que já opera em diversas cidades, é fidelizar na região quem procura uma opção qualificada de mobilidade urbana. “A Cabify cresce exponencialmente aqui, principalmente pela segurança do serviço, então estamos investindo mais nessas três cidades justamente para fidelizar esses usuários”, comenta Cláudio Azevêdo, general manager da Cabify em São Paulo, Santos e Campinas.

Com mais de 200 funcionários no Brasil, a Cabify está em ritmo de expansão da plataforma. Recentemente, a empresa de origem espanhola confirmou investimento US$ 200 milhões no País para aumentar e aprimorar sua operação.

A Cabify está presente em sete cidades do Estado de São Paulo – São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo, São Caetano e Santo André -, além de cinco capitais: Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (Distrito Federal) e Porto Alegre (RGS).

Regulamentada em São Paulo, onde é considerada um exemplo no mundo para a marca, a plataforma se destaca pelo rígido processo de cadastramento dos motoristas parceiros, que inclui exames psicotécnicos e toxicológicos, e a exigência de carros com até cinco anos de uso.

Com mais de 150 mil motoristas, a Cabify investe em treinamento, com palestras para os novos profissionais parceiros, em que orienta a respeito de legislação, direção segura e técnicas de atendimento, para garantir aos usuários a melhor experiência possível no deslocamento de um ponto a outro com a plataforma.

No quesito segurança, a Cabify também se posiciona de maneira forte ao aceitar pagamentos apenas por meio de cartão de crédito e PayPal. “O nosso foco é a qualidade do serviço”, ressalta Cláudio Azevêdo.

A Cabify opera hoje em 12 países e mais de 40 cidades. Em todas as cidades onde atua no Brasil, a empresa opera com as categorias Lite e Corporate. O Brasil, o seu mercado mais importante em toda a América do Sul, é onde a plataforma com crescimento mais rápido em todo o mundo. Em um ano de operação, a Cabify já supera mais dos 2 milhões de usuários.