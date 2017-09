O São Cristóvão Saúde/São Caetano derrotou o Vôlei Nestlé/Osasco, na noite deste sexta-feira (08/09), por 3 sets a 2, com parciais 25/23, 22/25, 19/25, 26/24 e 15/08, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano.

Os destaques do lado do São Caetano foram à oposta Sabrina com 22 pontos e a meio de rede argentina Mimi Sosa com 17, e do lado do Osasco foi a também oposta Paula com 20 pontos.

O time do técnico Hairton Cabral conseguiu a segunda virada jogando em casa pelo mesmo placar e quebrar um tabu de quase uma década. A primeira foi contra Sesi/SP pela estreia do campeonato.

“Foi uma grande vitória da nossa equipe que entrou focada em vencer e também queria agradecer o apoio da torcida, que nos incentivou o tempo todo para sairmos com o resultado positivo. Vencemos uma grande equipe e isso nos dará confiança para o restante da temporada”, afirma a estreante da noite, a oposta cubana Anet Alfonso.

Jogando em casa, a equipe do ABC manteve um bom ritmo durante todo primeiro set e com grande atuação da meio de rede argentina Mimi Sosa fechou em 25/23.

No segundo e terceiro sets, o Volei Nestlé se impôs com suas jogadoras experientes como Mari Paraíba, Carol Albuquerque e Paula Borgo vencendo por 25/22 e 25/19 com dois sets equilibrados.

Para o quarto set, o São Caetano voltou para o tudo ou nada, e a força do grupo fez à diferença com destaque para a oposta Sabrina com 22 pontos e Camila Paracatu muito bem nos bloqueios fechando 26/24.

No tie-break brilhou novamente Sabrina que conseguiu desequilibrar para a equipe do ABC fechando 15/08 e o jogo em 3 sets a 2.

Agora o São Cristóvão Saúde/São Caetano soma quatro pontos em três jogos e enfrenta o Vôlei Bauru, na próxima terça-feira (12), às 20h, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano. No mesmo dia, fora de casa, o Vôlei Nestlé enfrenta o Sesi SP.