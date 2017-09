A avenida dos Estados, em Santo André, está interditada no sentido Mauá, na altura do Centro de Santo André, até a noite deste domingo (10/09). O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) está executando obra da nova ponte sobre o rio Tamanduateí.

Para realizar o transporte até a avenida dos Estados, o içamento das 18 vigas e a sua colocação de margem a margem do rio estão sendo usados dois guindastes e três carretas. Além disso, cerca de 75 pessoas estão envolvidas na operação, entre operários, técnicos, engenheiros e agentes de trânsito do Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de Santo André. Na parte da manhã deste sábado, 5 vigas já haviam sido assentadas.

Construção

A ponte da avenida dos Estados, na altura da rua Augusto Ruschi (próximo ao Sam’s Club), está sendo construída pelo Semasa desde abril, logo após a antiga estrutura entrar em colapso por causa de uma forte chuva que atingiu Santo André.

Para minimizar o risco de enchentes no local e evitar a erosão nas margens do rio, a nova passagem foi projetada com um vão de 22 m, nove a mais do que a ponte antiga, que já não era mais compatível com a atual vazão do Tamanduateí. Ela também será 1,2m mais alta que a antiga ponte. A obra vai custar R$ 3,9 milhões e será finalizada em outubro.