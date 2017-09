EUA: Trump pede que pessoas “saiam do caminho” do Furacão Irma

O presidente dos Estados Unidos advertiu que as pessoas “saiam do caminho” do Furacão Irma e não se preocupem com posses. Trump enfatizou que propriedades são substituíveis, enquanto vidas não, e a segurança vem em primeiro lugar.

“Essa tempestade é de enorme poder destrutivo e eu peço que todos no caminho sigam todas as instruções. Saiam do caminho”, disse Trump, em um vídeo publicado no Twitter.

O furacão Irma está previsto para chegar na Flórida na manhã deste domingo na categoria 4, mais forte do que o atual momento, no qual está na categoria 3 e com ventos em torno de 200 quilômetros por hora. Neste momento, o centro do furacão está na costa de Cuba.

Na Flórida, mais de 75 mil pessoas já se reuniram em abrigos para escapar dos ventos e ondas gigantes provocados pelo furacão. Segundo o governo estadual, mais de 400 abrigos estão abertos, sendo a maior parte em escolas, igrejas e centros comunitários. Mais de seis milhões de pessoas foram orientadas a deixar suas residências.

Segundo o governador da Flórida, Rick Scott, ao menos 76 mil pessoas já estão sem energia e os cortes crescem a medida que o furacão se aproxima. Scott também enfatizou que esta é a “última chance” de tomar uma boa decisão. Fonte: Associated Press