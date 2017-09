França enviará tropas para Ilhas do Caribe após furacão Irma

O governo da França está enviando milhares de soldados e policiais para retomar a ordem nas ilhas Saint Martin e Saint Barts, no Caribe, fortemente atingidas pelo Furacão Irma. Um novo furacão se aproxima da região, o Jose.

O primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, anunciou que estão sendo enviadas tropas, paraquedistas e outros reforços a partir de domingo. Após a passagem do furacão, foram relatadas invasões de várias lojas, aumento de roubos, tiroteios e a prisão da ilha Saint Martin foi destruída, ficando, assim, 250 presos em liberdade.

Cuba

Em Cuba, o funcionário da Defesa Civil, Gergorio Torre, contou que as autoridades ainda avaliam a extensão do dano na província de Las Tunas e em regiões próximas. Ele disse que as destruições parecem estar concentradas na infraestrutura de plantações, principalmente de bananas. A região é uma das mais pobres de Cuba, com população concentrada na área rural. Fonte: Associated Press.