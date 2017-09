Pai morre e filho fica em estado grave após carro ser baleado em Duque de Caxias

Um homem morreu e um adolescente está internado após o carro em que estavam ser atacado a tiros na madrugada deste sábado, 9, em Saracuruna, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que as vítimas, que seriam pai e filho, estavam em um automóvel verde, quando ocupantes de um carro prata passaram atirando.

Imagens de celular obtidas pelo canal de TV por assinatura GloboNews mostram o carro das vítimas cravejado por dezenas de disparos. A PM informou que o adolescente foi baleado na cabeça e levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ele tem 13 anos e está internado em estado grave.

A PM informou ainda que as vítimas foram socorridas por pessoas que passavam pelo local. O homem foi levado a um posto de saúde em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso. Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou apenas que os investigadores “realizam diligências para apurar o caso”. “A perícia foi realizada no local e um Inquérito policial foi instaurado para identificar a autoria e as circunstâncias do crime”, diz a nota enviada pela Polícia Civil.