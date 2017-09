Manchester United cede empate ao Stoke City, mas mantém liderança do Inglês

O Manchester United empatou por 2 a 2 com o Stoke City neste sábado, fora de casa, mas mesmo assim se manteve na liderança do Campeonato Inglês. O problema é que o Manchester City goleou o Liverpool por 5 a 0 um pouco mais cedo e agora colou na segunda colocação. Ambos somam 10 pontos após quatro rodadas disputadas, mas o United leva vantagem no saldo de gols (10 a 8). O Stoke City é o décimo colocado, com cinco pontos.

O duelo deste sábado foi bastante equilibrado. O time da casa abriu o placar aos 43 minutos da etapa inicial. Choupo-Moting aproveitou cruzamento rasteiro de Diouf e desviou para as redes. Mas não houve muito tempo para comemoração. Dois minutos depois, Rashford desviou de cabeça cobrança de escanteio e deixou tudo igual.

Na etapa final, o United voltou um pouco melhor e conseguiu a virada logo aos 12 minutos. Mkhitaryan deixou Lukaku na cara do gol. O atacante belga, no entanto, precisou de duas tentativas para marcar. Na primeira, chutou em cima de Butland, que deu rebote, e aí não teve jeito: 2 a 1.

O Stoke City não se abateu, foi para cima e conseguiu empatar a partida cinco minutos mais tarde. Shaqiri cobrou escanteio na segunda trave e Choupo-Moting subiu livre para deixar o placar igual novamente.

O Manchester United agora se concentra para a estreia na Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, às 15h45, receberá o Basel pela primeira rodada do Grupo A, que conta ainda com Benfica e CSKA.

Pelo Inglês, o United volta a campo no domingo, dia 17, quando receberá o Everton pela quinta rodada da competição. O Stoke City jogará no sábado, contra o Newcastle, fora de casa.