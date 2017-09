Na próxima quarta-feira (13/09) alunos e professores dos programas Caminhando Bem, Academia da Cidade e Mulheres em Movimento farão a 1ª edição do Festival Regional do Caminhando Bem. Trata-se de uma confraternização dos participantes do Programa, a ser realizada no Clube Mané Garrincha. Para isso, será preparado pelos alunos do programa um café da manhã e haverá apresentação de danças típicas brasileiras. Entre elas, catira, frevo, dança do bumba meu boi, samba e vanera. O evento será aberto ao público, das 7h às 11h30.

O objetivo do festival é valorizar as riquezas culturais e históricas do País e promover a interação entre alunos, profissionais, amigos, familiares e demais participantes. A estimativa é a de que 200 pessoas compareçam.

Farão parte da festividade comidas e bebidas típicas das cinco regiões do País, como biscoito de polvilho e suco de limão (Sudeste), bolo de arroz e suco de caju (Centro-Oeste), tapioca e caldo de cana (Nordeste), açaí e suco de cupuaçu (Norte) e ambrosia e chá mate (Sul).

O evento é organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer em parceria com a Secretaria de Comunicação e apoio da Prefeitura de Diadema.

Programas

O Caminhando Bem e a Academia da Cidade são programas da Prefeitura de Diadema que buscam promover a melhoria da qualidade de vida por meio de aulas de ginástica ao ar livre, avaliações e monitoramento das condições de saúde dos participantes. Além disso, buscam estimular a prática da atividade física em equipamentos adequados e trazer pessoas de todas as idades para o ambiente das academias.

As ações são realizadas gratuitamente em 23 polos de Diadema próximos às UBSs, de terça a sexta-feira, das 6h30 às 9h30. Nos bairros Casagrande e Inamar, das 7h às 10h. Para participar, o munícipe precisa fazer um cadastro presencialmente, com os professores de Educação Física que ministram as aulas. Basta levar o RG e o CPF.

Ambos os programas são parceiros da Secretaria de Segurança Alimentar, que durante o mês promove palestras e rodas de conversa com esclarecimento de dúvidas em 8 dos 23 polos participantes.

Locais das atividades

Praça dos Emancipadores (Redondão) – Av. São José, s/nº – Jardim Rosinha

Parque do Paço – Rua Almirante Barroso, 111 – Vila Santa Dirce

Praça Paul Harris – Avenida Dom Pedro I, s/nº – Vila Conceição

Sanko – Rua Sul, s/nº – Parque Industrial

Vila Socialista – Av. Vereador Gentil Santo de Paula, s/nº – Vila Socialista

Vereador Juarez Rios de Vasconcelos – Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, s/nº – Centro

Parque Saned – Rua Santa Cruz, s/nº – Jd das Nações

Complexo ABC – Rua Martins Fontes, 30 – Jardim ABC

Espaço Kaleman – Rua Luis Carlos Prestes, s/nº – Jd Campanário

Parque Antônio de Lucca Filho – Takebe

Rua Yokohama, 141 – Jd Takebe

Parque Pôr do Sol – Rua Pôr do Sol, 267 – Piraporinha

Isaac Aizemberg – Rua Isaac Aizemberg, s/nº – Vila Nogueira

Miosótis – Rua Miosótis, s/n – Vila são José

Casagrande – Rua Mem de Sá,s/n°

Santo Ivo – Rua Santo Ivo s/n°- Jardim Arco Íris

Gazuza – Rua do Projeto s/n – Jardim

Parque Ecológico – Av. Nossa Senhora dos Navegantes, s/nº – Eldorado

Inamar – Rua Ipitá, 193 – Jardim Inamar

PEC – Travessa Monteiro da Cruz, s/nº – Serraria

Jardim Amuhadi – Rua Apóstolo Pedro s/n°- Jardim Amuhadi

Terminal Eldorado

Campo do Serraria – Travessa Monteiro da Cruz, s/nº – Serraria