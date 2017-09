A campanha de vacinação contra a raiva garantiu a imunização contra a doença para 28 mil animais na cidade. Foram pouco mais de 20 mil cachorros e 8 mil gatos que receberam a dose em um dos 70 pontos atendidos em toda a cidade.

Até o final deste mês os técnicos de controles de zoonoses, responsáveis pela vacinação, devem imunizar 1 mil animais em domicílios; são casos de animais com problemas de locomoção ou para pessoas cadastradas no sistema da Central de Zoonoses como cuidadores, e que cuidam de uma quantidade maior de animais e dependem desse auxílio.

A estimativa inicial era que 25 mil animais fossem vacinados na campanha deste ano. Segundo Sandro Corumbá, coordenador de Zoonoses da cidade, o número total mostra que aumentar os pontos de vacinação foi fundamental para alcançar mais animais. “Notamos maior procura neste ano do que em 2016. Ficamos animados por superar a expectativa”, diz.

Em 2016 foram vacinados pouco mais de 24 mil animais, já em 2017 foram 28 mil, a alta na busca pela imunização foi de 17% em relação ao alcançado no ano passado.

No total, mais de 15 profissionais do GZ prestaram atendimento em diferentes locais. Ainda há doses para os animais que perderam a data. Para vacinar seu bichinho, é preciso ligar no Departamento de Controle de Zoonoses e agendar a data de imunização, que deve ser feita na sede da Gerência Animal, no Sertãozinho. O agendamento pode ser feito pelo telefone 4544-1240.