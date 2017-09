O mês de setembro foi escolhido para carregar uma importante mensagem: Falar é a melhor solução. Com este slogan, a campanha do Setembro Amarelo quer promover a valorização e a preservação da vida. Para isso, foram definidas atividades, com o apoio da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, que conscientizem a população e capacitem profissionais, que atuam nos casos onde alguém coloca em risco a sua própria vida.

O Setembro Amarelo foi iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina)e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria). Para chamar atenção para o assunto, o espelho d’água, instalado no Paço Municipal, foi iluminado na cor tema da campanha.

No dia 12 de setembro, às 13h30, alunos, residentes, funcionários e conselheiros locais de saúde participarão de uma palestra sobre prevenção ao suicídio, no anfiteatro do Centro Hospitalar ‘Dr. Newton da Costa Brandão’, onde serão explicadas formas de acolhimento do paciente e de familiares. No dia 14 de setembro, às 19h, haverá o primeiro fórum de prevenção ao suicídio em Santo André, no auditório Heleny Guariba (inscrições no e-mail cssvalorizacao@santoandre.sp.gov.br). Além disso, a secretaria de Saúde promovera três rodas de conversa sobre o tema, mediadas por uma psicóloga voluntária. A ação será aberta ao público e acontecerá em setembro, nos dias 21 (US Pq. João Ramalho) e 28 (US Jd. Irene I) às 14h, e no dia 29 (US Pq. São Jorge) às 10h.

“É preciso ficar alerta quando uma pessoa próxima começa a falar frases como ‘a vida é uma droga’, associadas a baixa auto estima, isolamento e dificuldade de expressar emoções e sentimentos. Quando isso ocorrer, é importante não deixar essa pessoa sozinha e ouvi-la mais do que falar por ela”, orienta o coordenador de Saúde Mental, Danny Martyn van de Groes. Outro passo importante é procurar ajuda profissional, o suicídio é uma questão de saúde pública.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Santo André oferece acolhimento para aqueles que sofrem com quadros depressivos ou sofrimentos psíquicos. O munícipe poderá procurar diretamente o CAPS mais próximo para que o acolhimento desse sofrimento seja realizado junto a equipe multiprofissional, que diagnosticará o usuário, bem como, direcionará o tratamento mais adequado para cada caso. Mesmo após iniciar o tratamento, é importante que se possível amigos e familiares estejam próximos do paciente, pois mesmo em tratamento existe um risco de ele tentar se ferir.

Além da rede pública municipal, o CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 141 e e-mail santoandre@cvv.org.br 24 horas, todos os dias.