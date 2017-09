No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o EC São Bernardo ganhou do Osasco por 3 a 0 no Estádio José Liberatti, que recebeu um bom público na noite desta sexta-feira (8). Felipinho, Allan Baiano e Romário foram os autores dos gols.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo (17) no Estádio Baetão. Como fez melhor campanha, o EC São Bernardo joga por dois resultados iguais e por isso pode perder por três gols de diferença que garante o acesso. O Osasco precisa vencer por quatro ou mais de vantagem para subir à Série A3 de 2018.

O EC São Bernardo começou a partida criando as melhores oportunidades, mas depois o Osasco equilibrou e também desperdiçou algumas boas chances. Os gols aconteceram nos minutos finais do primeiro tempo.

Aos 44, Felipinho recebeu cruzamento e apenas empurrou para o gol. Cinco minutos depois, no último lance antes do intervalo, Allan Baiano aproveitou rebote de Mateus após dividida com Pedro Hulk e bateu para o gol aberto.

No segundo tempo, o Osasco esboçou uma pressão no EC São Bernardo, mas o adversário estava bem postado na defesa e conseguiu segurar a vitória. Melhor ainda para o time do ABC foi o gol aos 47 minutos, quando Romário recebeu de Rômulo, passou pelo goleiro Mateus e completou para o gol aberto decretando a vitória elástica dos visitantes.