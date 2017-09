Após gol na final da Copa do Brasil, Lucas Paquetá garante Fla focado no Botafogo

Autor do gol que abriu o placar para o Flamengo no empate diante do Cruzeiro, na última quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, na primeira partida da final da Copa do Brasil, o atacante Lucas Paquetá garante ter deixado de lado as emoções referentes a este jogo e diz estar focado em outro clássico, agora contra o Botafogo, válido pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para o estádio do Engenhão, também na capital carioca, neste domingo, às 19 horas.

“Sempre há expectativa, mas nosso jogo importante é sempre o próximo. Ontem (quinta-feira) foi uma noite especial, mas já passou e estamos focados para enfrentar o Botafogo no domingo”, frisou o atacante em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após participar de treino regenerativo no CT Ninho do Urubu, no Rio.

Lucas Paquetá era somente a terceira opção do treinador colombiano Reinaldo Rueda para o ataque rubro-negro no embate contra o time mineiro. O titular Paolo Guerrero estava com a seleção peruana na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, além de estar suspenso, e o substituto imediato dele, Felipe Vizeu, contundido. Mas o jovem foi a campo e diz ter realizado um sonho de infância.

“Ontem (quinta-feira) realizei um sonho de criança, que é jogar uma final de Copa do Brasil pelo Flamengo em um Maracanã lotado. Foi uma energia surreal. Fiquei muito feliz com o gol e agradeci muito a Deus. Sempre tive o apoio de todos aqui, mesmo quando não vinha recebendo oportunidades. Segui trabalhando e sabia que uma hora ela iria aparecer. Me preparei bastante para isso. Só tenho a agradecer a todo o grupo pela confiança, pelo apoio e por fazer de ontem um dia tão importante para mim. Espero vivenciar muitas noites como a de ontem”, festejou Lucas Paquetá.

O treinador flamenguista deverá realizar um treinamento neste sábado para preparar a equipe que enfrentará o time alvinegro de General Severiano. Com 35 pontos, o Flamengo ocupa a quinta posição no Brasileirão, enquanto que o Botafogo está em sétimo lugar, com 31.