PM é preso após matar mulher de 29 anos no interior de SP

Um cabo da Polícia Militar foi preso nesta sexta-feira, 8, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), sob a acusação de matar uma balconista de 29 anos durante a madrugada. Lorena Aparecida dos Reis foi morta com seis tiros e pouco depois o assassino, Carlos Alberto Ribeiro, lotado no 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior, de São José do Rio Preto (SP), se apresentou e confessou o crime.

Ele tem 36 anos e é casado, mas alegou que manteve um relacionamento com a jovem. A arma usada no crime, uma pistola ponto 40, pertence à corporação. Ele teria viajado mais de 300 quilômetros até a casa da vítima na Vila Aparecida, em Santa Barbara d’Oeste, para cometer o crime.

Lorena, que chegou a ser socorrida com vida e morreu no hospital, trabalhava em uma padaria e deixa um filho pequeno. Já o acusado foi preso em flagrante por homicídio qualificado, sendo enquadrado por feminicídio, e mandado para o presídio militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, Ribeiro está na corporação há sete anos.