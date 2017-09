Abel Braga revela dúvidas para escalar Fluminense contra Vitória pelo Brasileirão

O técnico Abel Braga foi mais um a comemorar as duas semanas de parada do Campeonato Brasileiro – devido aos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 – para recuperar jogadores lesionados e treinar mais a equipe que entrará em campo neste domingo, às 16 horas, diante do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pela 23.ª rodada.

Entre os atletas citados por Abel Braga como disponíveis estão o meia equatoriano Sornoza e o também meio-campista Douglas. Mas o treinador não definiu qual será o time titular no confronto diante da equipe baiana.

“Nesse tempo conversamos muito, treinamos muito bem. Cada vez mais, tanto o Douglas quanto o Sornoza estão mais soltos. O Douglas leva vantagem, pois não parou, diferente do Sornoza, mas a possibilidade de ter um ou outro – ou ambos na equipe – é grande. Mas usar os dois juntos para começar uma partida é risco demais”, avaliou o comandante tricolor.

Abel Braga também entende que o adversário está em um momento de crescimento no campeonato, mas ressaltou que tentará fazer com que o Fluminense esteja atento para aproveitar possíveis falhas da equipe rubro-negra durante o confronto.

“A equipe do Vitória está num momento muito bom, mas as equipes estão jogando muito igual. Todo gol é precedido de falha e quando essa falha acontecer, você tem consequências com ela, existe uma série de fatores que influenciam e a gente tem que procurar aproveitar o momento que houver o erro do adversário. Mas não vamos para o jogo esperar por uma bola, meu time não joga assim”, projetou Abel Braga.

O treinador, que finalizou a preparação para o duelo contra o Vitória nesta sexta-feira, no CT Pedro Antônio, no Rio, deverá iniciar a partida com: Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Douglas (Orejuela), Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado.

O Fluminense ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação do Brasileirão. O time tricolor das Laranjeiras – equipe que mais empatou no torneio (9 vezes) – é o nono colocado na competição com 30 pontos, um atrás do Cruzeiro, primeiro clube do G6.