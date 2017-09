Guilherme Arana sente dores no treino e vira dúvida no Corinthians para clássico

O lateral-esquerdo Guilherme Arana sentiu dores durante treinamento nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e passou a ser dúvida do Corinthians para o clássico contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille voltou a testar o volante Marciel improvisado no setor para o caso de não poder contar com o titular.

Guilherme Arana deixou o treinamento logo no início da atividade, apontando para a coxa direita, justamente a lesão que o tirou dos últimos jogos. Ele chegou a retornar ao gramado para fazer testes, mas não tem presença assegurada para este domingo.

A previsão inicial dos médicos do clube era de que Guilherme Arana voltasse ao time só em outubro, mas nesta semana demonstrou estar recuperado e chegou a treinar com o grupo, até sentir a lesão nesta sexta-feira.

Sem saber se terá condições de escalar força máxima, Fábio Carille comandou uma atividade tática com Marciel na lateral esquerda, em detrimento de Moisés, e o time ensaiado foi Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

O último treinamento do Corinthians antes do clássico será realizado na manhã deste sábado, às 10 horas, quando Fábio Carille definirá se vai ter ou não Guilherme Arana em condições de jogo.