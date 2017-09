Morre, aos 63 anos, o ex-reitor da Unesp Julio Cezar Durigan

O engenheiro agrônomo Julio Cezar Durigan, que foi reitor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de janeiro de 2013 a janeiro deste ano, morreu na madrugada desta sexta-feira, 8, em Jaboticabal (SP). Aos 63 anos, Durigan foi vitimado por um câncer.

Ele foi também vice-reitor no exercício da Reitoria da Unesp de janeiro de 2011 a janeiro de 2013, vice-reitor de janeiro 2009 a janeiro de 2011 e pró-reitor de Administração de janeiro de 2005 a janeiro de 2009.

Nascido em Taiuva (SP), o engenheiro sempre estudou na rede pública de ensino e aos 17 anos de idade, já morando em Jaboticabal, ingressou na então Faculdade de Agronomia, que anos depois se transformaria em um dos institutos da Unesp, criada em 1976.

A universidade decretou luto oficial de três dias. Foi nela que o ex-reitor também fez carreira. Se formou como engenheiro agrônomo em 1975 e concluiu o mestrado em Produção Vegetal em 1978, na Unesp, e o doutorado em Solos e Nutrição de Plantas, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (USP), em 1983. Desenvolveu pesquisa na área de ervas daninhas. Seu corpo está sendo velado na tarde desta sexta em Jaboticabal, onde também será cremado.

Durigan defendia que as universidades precisam mudar sua forma de ensinar. “As universidades brasileiras, definitivamente, precisam mudar a forma de ensinar seus alunos. Não podem continuar atuando da mesma forma, como há 40 ou 50 anos, para uma geração com características e aptidões totalmente diferentes”, escreveu no blog “Tudo em debate”. Em outro texto, o acadêmico alertou para o problema de financiamento nas universidades públicas.

O engenheiro também estava à frente da Unesp durante as comemorações dos 40 anos da universidade, comemorados no ano passado com a meta de que a entidade se tornasse a maior universidade do Brasil.