São Bernardo irá receber a segunda unidade da Pariz Arte em Dança no ABC, nesta segunda-feira (11/09). O novo espaço fica na rua Doutor Baeta Neves, 239, bairro Baeta Neves.

A Pariz, considerada a maior escola de dança da região, visa atender mais de 300 alunos na nova unidade. Cerca de 20 novos professores foram contratados para ministrar aulas de jazz, ballet (infantil e adulto), stilleto, zumba, ballet fitness, dança do ventre, dança de salão, contemporâneo e vídeo dance.

Para a diretora e proprietária da Pariz, Juliana Parizatto, inaugurar essa nova unidade significa realizar um sonho de infância. “Eu nasci e me criei em São Bernardo, sempre morei nessa cidade e inaugurar essa unidade, no Baeta Neves, significa que estamos no caminho certo. Quando idealizei a escola de dança, sempre soube que teria uma unidade em São Bernardo e hoje esse sonho se tornou realidade”.

Para se inscrever e ter mais informações, basta ligar no telefone 4318-6778. A escola também irá oferecer uma aula grátis, em todas as modalidades.