O Grupo NotreDame Intermédica dá continuidade ao plano de expansão da sua rede própria e inaugura, no próximo 14 de setembro, o Centro Clínico em Diadema. O espaço tem 4.200 m² de área construída e está situado na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, 2421, Jardim Concórdia.

Com atendimento 24 horas, os beneficiários do Grupo NotreDame Intermédica terão acesso às seguintes especialidades: Avaliação Técnica Cirúrgica (Pequena Cirurgia), Clínica Médica e Pediatria com ou sem hora marcada, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia, Pequena Cirurgia, coleta de exames, Raio X e Ultrassom.

O novo Centro Clínico tem capacidade de atendimento de até 30 mil consultas por mês e possui 39 consultórios, 14 leitos de observação, 8 pontos de nebulização, 2 salas de pequenos procedimentos e uma sala de decisão clínica, amplo estacionamento e lanchonete. “Este novo Centro Clínico é mais um investimento do Grupo NotreDame Intermédica para melhorar, continuamente, as suas unidades, aumentando o conforto e a praticidade para nossos beneficiários”, afirma Irlau Machado Filho, presidente do Grupo NotreDame Intermédica.

Além deste espaço, o grupo ainda manterá o atendimento aos beneficiários no Centro Clínico Diadema 1, localizado na Av. Presidente Kennedy, 247. Com a abertura da nova estrutura em Diadema, os outros centros do Grupo da região, localizados na Avenida Antônio Piranga, 867 e na Rua Manoel da Nóbrega, 571, encerrarão as atividades no próximo dia 13/9.