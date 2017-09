A partir de outubro, cerca de 700 professores de desenvolvimento infantil da rede municipal de Ribeirão Pires receberão reajuste salarial. O aumento equipara os salários desses profissionais ao piso nacional da categoria, fixado pelo Ministério da Educação em R$ 2.298. A aplicação do reajuste salarial também valerá aos pagamentos realizados desde janeiro deste ano até setembro, com inclusão dos valores retroativos.

A equiparação do salário de professores que recebiam abaixo do piso nacional representará investimento adicional de cerca de R$ 1,4 milhão na folha de pagamento desses profissionais neste ano. Antes da aplicação do reajuste, o piso salarial dos professores da rede municipal de ensino era de R$ 2.135,64. O piso salarial nacional de professores estipula o valor mínimo a ser pago aos profissionais que cumpram 40 horas semanais.

A Prefeitura de Ribeirão Pires possui cerca de 3,7 mil funcionários, dos quais 1,1 mil são professores. Em agosto deste ano, o município destinou R$ 11,2 milhões ao pagamento de todos os servidores.