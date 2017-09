Ao criar um negócio, todo empreendedor busca se diferenciar no mercado, ter um produto ou serviço único e ser bem-sucedido. Antes, porém, quem começa um novo negócio encara algumas dificuldades dentro e fora da empresa. Mentores do Braskem Labs, programa de aceleração de empreendedores da Braskem, apontam os obstáculos e as falhas mais comuns e as melhores dicas para superá-las, para fazer a empresa dar os primeiros passos.

1 – O problema do cliente

Muitas startups falham por falta de clareza sobre qual é o problema do cliente e se ele, de fato, precisa daquela solução ou produto. Portanto o primeiro passo é ter a percepção do mercado – é mais fácil quando já se tem conhecimento do setor -, por meio de entrevistas com potenciais parceiros, identificação de padrões e, por fim, diagnóstico das dores reais que precisam ser solucionadas para o cliente.

2 – O perfil do cliente

Quando o empreendedor é questionado sobre quem é seu cliente, é bastante comum que responda com dados demográficos ou perfis genéricos. Mas saber apenas se são homens ou mulheres, a faixa de idade e a profissão é pouco. Para desenvolver soluções certas e responder às necessidades do mercado, o ideal é criar uma “persona”, algo como um estereótipo do cliente. Pode-se criar um personagem do qual se conhece todas as características – a idade exata, a faculdade em que se formou, onde trabalha e há quanto tempo, como se relaciona com o chefe, como trata os subordinados e até o que gosta de fazer nas horas vagas. Com esse perfil em mente, fica muito mais fácil desenhar estratégias de comunicação e de vendas, por exemplo.

3 – Validação do produto

Um trabalho constante para qualquer novo negócio é a validação de produtos e serviços. Muita gente se encanta tanto com a própria ideia que resolve colocá-la no mercado sem ter certeza de que funcionará. O trabalho de validação – que vai desde criação de pequenos testes para ver como eles funcionam na prática até entrevistas com clientes reais e potenciais – é o melhor caminho para não investir muita energia em propostas que não trarão o resultado imaginado.

4 – Definição de métricas

Um dos grandes problemas de empreendedores é a falta de conhecimento das métricas que impactam o negócio. Muitos se encantam com as chamadas “métricas de vaidade”, likes no Facebook e acessos no site, por exemplo, e se esquecem de mensurações que fazem a diferença no negócio, como a conversão de visitantes em clientes e as taxas de cancelamento. Conhecer bem as métricas que devem ficar no radar, e ter elas sempre à mão, é uma lição fundamental.

5 – Equipe e liderança

Para que um novo negócio se desenvolva é muito importante que conte com uma boa equipe. Ninguém constrói uma grande empresa sozinho. Um erro que muitos empreendedores cometem é terceirizar competências e operações fundamentais do negócio. Esse é um erro estratégico que pode afetar os resultados rapidamente. Além de um time competente, é preciso que os papeis de cada colaborador sejam claros. É comum, por exemplo, que ninguém assuma a posição de líder com medo de ofender os sócios, mas ter alguém no comando é essencial para tomar as decisões que vão determinar os rumos da empresa.