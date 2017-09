No dia 16 de setembro, a partir das 10h, o Sesc São Caetano oferece atividades com temas variados ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, ideia de socialização, consumo consciente, produção do próprio alimento, conceitos de reaproveitamento e aproveitamento total de objetos e alimentos, que fazem parte do projeto “Clube da Horta”.

Mutirão Verde – das 10h às 12h

Neste encontro, todos estão convidados a colocar a mão na massa para, numa ação coletiva para cuidar da horta de orgânicos do Sesc São Caetano, ao mesmo tempo em que trocamos experiências e colocamos em prática técnicas de plantio da permacultura. Inspirando que novas sementes se espalhem pela cidade.

Reutilização criativa: Transformação de objetos – das 10h às 14h

Reutilizar de forma criativa de objetos eletrônicos que estão sem uso em nosso lar, transformando-os em algo útil novamente, com nova função, além de evitar o descarte incorreto desses objetos, preservando o meio ambiente. Além de trabalhar de maneira sustentável, os novos objetos podem ser customizados de forma personalizada e única. Acabamentos e desenhos diferenciados serão sugeridos a fim de obter trabalhos voltados para diferentes gostos e estilos.

É Dia de Feira! – Venda de produtos orgânicos – das 10h às 14h

Uma vez por mês o Sesc São Caetano recebe produtores de alimentos orgânicos e mediadores que trazem além de seus produtos frescos direto da horta, relatos de boas práticas e a reflexão sobre o consumo consciente e seus impactos sociais, econômicos, ambientais e do ponto de vista da saúde.

Serviço

Endereço: Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Data: 16 de setembro, das 10h às 14h

Classificação: Livre

Ingressos: grátis

Telefone para informações: 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano