O Sesc São Caetano oferece ao público o projeto A Casa é Sua, com atividades auto geridas como tricô coletivo, jogos de tabuleiro e projeção de DVDs do Selo Sesc.

O projeto caracteriza o conceito intimista e acolhedor, e promove o encontro informal e interativo entre pessoas de diversas idades.

Tricô coletivo

Encontro informal e interativo para tricotar, conversar, trocar pontos, construir e colaborar com uma obra coletiva de tricô. No decorrer do projeto, uma colcha com todos os retalhos tricotados é doada a uma Instituição de cunho social.

Poesia na cozinha

Projeção audiovisual que homenageia mestres da poesia e de outros gêneros, propondo seu encontro com o universo gastronômico. Nesta edição, com o poema especialmente composto por Penélope Martins, criadora do projeto Mulheres que leem Mulheres.

Do baú à estante



Dentro da diversidade de títulos disponíveis na biblioteca volante do BiblioSesc, a seleção para a estante do espaço de leitura na unidade reúne autoras de diversos gêneros literários, obras coletadas por Penélope Martins, idealizadora do projeto Mulheres que leem mulheres.

Selo em destaque – obras musicais

Seleção de obras musicais que integram o conteúdo de produção do Selo Sesc, disponíveis na loja das Unidades. Convivência.

Jogando na mesa

Jogue, pense, brinque e descubra. Disponibilização de jogos de tabuleiro e cartas. Triminó, Resta Um, Inversão, Cara a Cara, Perfil, Uno, entre outros.

Serviço

Data: de segunda a sexta, das 7h às 21h30; sábados e feriados das 9h às 17h30