Exportações de frangos e suínos em SC este ano superam 2016 em volume e receita

Santa Catarina exportou de janeiro a agosto 843,6 mil toneladas de carne suína e de frango. A receita superou US$ 1,6 bilhão, informa a Secretaria de Agricultura do Estado. Conforme números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Cepa/Epagri), de janeiro a agosto de 2017 foram embarcadas mais de 652,5 mil toneladas de carne de frango, gerando uma receita de US$ 1,2 bilhão – faturamento 8,6% superior ao mesmo período do último ano. Em carne suína Santa Catarina exportou desde janeiro 191 mil toneladas, com receita de US$ 451,5 milhões. Em relação ao mesmo período de 2016, o incremento foi de 33,8% na receita e de 6,7% na quantidade.

O volume embarcado de carne de frango em agosto, de 96,7 mil toneladas no período, ficou 17% acima do exportado em julho, com receita de US$ 175,2 milhões (+14,7%). Quando comparada com agosto de 2016, a exportação do produto registrou aumento de 18,5% na receita e de 22% na quantidade. As exportações de carne suína somaram em agosto 28,6 mil toneladas, 11,2% mais que em julho, com receita de US$ 66 milhões (+3,6%). Em comparação com agosto de 2016, as exportações tiveram um crescimento de 26,9% no faturamento e de 14,5% na quantidade embarcada.

