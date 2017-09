Brasileiro Andrew Parsons é eleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional

O novo presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) é um brasileiro. Nesta sexta-feira, Andrew Parsons venceu a eleição realizada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, palco da Assembleia Geral da entidade, logo na primeira rodada de votação.

Parsons teve outros três adversários na eleição: o canadense Patrick Jarvis, o dinamarquês John Petersson e a chinesa Haidi Zhang. Com a vitória, ele vai suceder o britânico Philip Craven, se tornando o terceiro presidente da história do IPC – o outro foi o canadense Robert Steadward.

“Estou absolutamente encantado e não sei o que dizer. Gostaria de agradecer aos membros do IPC por sua confiança. Ao longo da minha campanha, acho que expliquei o que planejo fazer como presidente do IPC e os membros entenderam e me deram o apoio. Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar muito com os membros e a nova diretoria”, disse Parsons.

Na eleição desta sexta-feira, um total de 163 membros, além do Comitê Paralímpico das Américas, tinha direito a voto. Para a definição de um vencedor, seriam necessários 82 apoios. E Parsons conseguiu 84 votos logo na primeira rodada, derrotando Zhang, com 47, Petersson, com 19, e Jarvis, com 12.

Após a sua vitória, Parsons destacou o peso de ter conseguido a maioria absoluta logo na primeira votação. “Eu acho que ganhar a eleição na primeira rodada mostra um apoio muito forte dos membros. Isso mostra que eles confiam em mim e estou realmente encantado”, afirmou.

O brasileiro prometeu estreitar relações com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e apontou o momento difícil vivido pela comunidade esportiva, em uma referência aos casos de corrupção que eclodiram em tempos recentes em diferentes entidades. “Avançar a relação com o COI será a chave. Temos algumas decisões muito importantes pela frente. O esporte está em um momento difícil neste momento e temos muitas coisas em comum pelas quais temos que lutar. É fundamental que trabalhemos juntos, cooperemos e estou certo de que faremos isso”, comentou.

Parsons também exaltou o seu antecessor, o britânico Craven, que presidia o IPC desde 2001. “Sir Philip é uma lenda, um mentor, um exemplo e um colosso absoluto, é impossível descrevê-lo apenas com palavras. Eu tenho sapatos muito grandes para calçar, mas acho que aprendi muito com ele e vou tentar prestar minha homenagem a ele seguindo seus passos”, afirmou.

Além da votação que envolveu Parsons, o IPC realizou a eleição para a vice-presidência da entidade. Em uma disputa muito acirrada, o neozelandês Duane Kale superou o dinamarquês Petersson por 81 a 79.