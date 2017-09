Terremoto no México tem magnitude elevada para 8,1 graus

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que um terremoto de 8,1 graus atingiu a costa do México, próximo da divisa com a Guatemala, às 11h49 no horário local (1h49 em Brasília). Inicialmente, o órgão havia informado que o tremor era de 8 graus. Um alerta de tsunami foi acionado para o México e diversos países da América Central, como El Salvador, Costa Rica e Nicarágua.

O epicentro do terremoto foi localizado a 165 quilômetros a oeste de Tapachula, no Estado de Chiapas, com profundidade de 35 quilômetros.

Há registros de desmoronamento de residências em Chiapas, mas não há informações sobre vítimas. O tremor foi sentido com força na Cidade do México, localizada a mais de 1 mil quilômetros de Tapachula.