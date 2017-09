Após mortes nas Ilhas Virgens, vítimas fatais do furacão Irma chegam a 10

O furacão Irma causou a morte de ao menos três pessoas durante a passagem pelas Ilhas Virgens Americanas. Com isso, as vítimas fatais subiram para dez. A tempestade foi descrita pelas autoridades como uma “catastrófica”.

O porta-voz do governo das Ilhas Virgens, Samuel Topp, disse que as mortes ocorreram nos distritos de St. Thomas e St. Johns. Ele também disse que as equipes de resgate estão limpando as estradas que ficaram inacessíveis.

A passagem do Irma também provocou a morte de quatro pessoas e causou ferimento em 50 no lado francês da Ilha de Saint Martin, que é controlada pela Holanda e pela França. No lado holandês, uma pessoa morreu.

Uma pessoa morreu em Barbuda e outra na ilha britânica de Anguilla.

O Irma está classificado na categoria 5, a mais alta da escala. Ele também é o furacão mais forte a atingir o Atlântico na História. Após passar pelo Caribe, a tempestade pode atingir o sul da Flórida no final de semana. Fonte: Associated Press.