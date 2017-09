Espanha pede que tribunal suspenda votação sobre independência da Catalunha

O governo da Espanha pediu ao Tribunal Constitucional do país que suspenda a oferta de líderes regionais da Catalunha para a realização de uma consulta popular em 1º de outubro sobre a independência da região. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse que a votação é ilegal e representa um ataque contra a ordem institucional da Espanha e da Catalunha.

“Isso é algo que o governo e os tribunais não podem permitir”, disse Rajoy, em um pronunciamento televisionado na sequência de uma reunião de gabinete. “Não haverá votação de autodeterminação porque isso levaria os outros espanhóis ao direito de decidir o futuro deles.”

O Tribunal Constitucional espanhol já decidiu, anteriormente, que uma consulta popular só poderia ser convocada com a aprovação das autoridades centrais. A coalizão pró-independência no poder na Catalunha afirma que tem o direito democrático de cumprir uma promessa de buscar independência e de que o direito universal à autodeterminação invalida as leis da Espanha.

O presidente regional catalão, Carles Puigdemont, assinou um decreto que dá aval à votação em 1º de outubro na noite de quarta-feira. “As unidades patrióticas que vão além dos direitos dos cidadãos não têm um lugar na Europa de hoje”, disse Puigdemont, acrescentando que a Catalunha pertence ao “mundo que espera” ao realizar a consulta popular. Fonte: Associated Press.