Uso da força contra a Coreia do Norte com certeza é uma opção, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou a excluir a possibilidade de uma ação militar contra a Coreia do Norte durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta quinta-feira.

“A Coreia do Norte está se comportando mal e isso tem que parar”, disse o republicano. De acordo com Trump, seu governo não prefere utilizar a força contra a Coreia do Norte, mas a opção militar contra Pyongyang “com certeza é uma opção”. Aos jornalistas, ele disse que prefere uma solução diplomática para o impasse com o regime de Kim Jong-un, mas ressaltou que anos de negociação fizeram pouco para controlar o país asiático.

O presidente acrescentou que se os EUA forem obrigados a usar a força militar, “seria um dia muito triste para a Coreia do Norte”. Fonte: Dow Jones Newswires.