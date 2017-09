Philippe Coutinho volta a treinar pelo Liverpool e deve ser aproveitado no sábado

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, confirmou que o meia-atacante Philippe Coutinho retornou da seleção brasileira “em forma e saudável”. O treinador, no entanto, também afirmou que o jogador precisará de mais tempo para recuperar o ritmo.

Philippe Coutinho ainda não atuou pelo Liverpool na temporada e a expectativa é que sua estreia aconteça no próximo sábado, no duelo contra o Manchester City, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, ele treinou normalmente.

Até então, o clube inglês alegava que o meia-atacante se recuperava de um problema nas costas. A lesão coincidiu com o período de abertura e fechamento da janela de transferências de jogadores no mercado europeu.

Enquanto estava longe dos gramados, Philippe Coutinho declarou a Klopp que gostaria ser negociado com o Barcelona. O time espanhol procurava um substituto para Neymar, transferido para o Paris Saint-Germain.

No último sábado, o diretor do Barcelona, Albert Soler, explicou que o Liverpool aceitou negociar o brasileiro, mas pediu 200 milhões de euros (cerca de R$ 745 milhões), prontamente rejeitado pelo clube espanhol.

Pela seleção brasileira, Philippe Coutinho entrou no segundo tempo dos jogos contra Equador e Colômbia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018, mostrando estar sem qualquer lesão. Contra o Equador, ele marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0. No outro duelo, a partida terminou em 1 a 1 e o meia passou em branco.