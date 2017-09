Capital paulista reúne eventos no Dia da Independência

A Marcha do Grito dos Excluídos marca o dia da Independência do Brasil, nesta quinta-feira, 7. Diversas atividades vão ocorrer em todo o País.

Segundo o Facebook do 23º Grito dos Excluídos, na capital paulista, a concentração ocorre na Avenida Paulista, na Praça Oswaldo Cruz. Manifestantes vão caminhar pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio. O ato será encerrado em frente ao Monumento às Bandeiras, no Parque Ibirapuera.

A Polícia Militar (PM) informa que nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.

Desfile

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Anhembi, na zona norte, até às 14h, nesta quinta-feira, para a realização do desfile Cívico-Militar em comemoração ao Dia da Independência. O evento, que acontece no Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo, teve início às 9h.

O Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo (Complexo Anhembi) se localiza entre a Avenida Olavo Fontoura e a Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e Casa Verde. As principais vias de acesso são a Marginal Tietê, Avenida Santos Dumont e Avenida Braz Leme.