ONU diz que Furacão Irma deve afetar vida de 37 milhões de pessoas

A Organização das Nações Unidas (ONU) disse hoje que, de acordo com estimativas, cerca de 37 milhões de pessoas serão afetadas pela passagem do Furacão Irma.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que a ONU enviou uma equipe de ajuda humanitária a Barbados para trabalhar com a Agência Caribenha de Administração de Emergências de Desastre para ajudar as vítimas do furacão e que equipes adicionais estão aguardando serem acionadas.

Dujarric ainda afirmou que autoridades da ONU estão apoiando o governo do Haiti e que enviou equipes a regiões que devem ser atingidas no norte do país.

Ele disse que as equipes de manutenção de paz da organização, que estão encerrando a missão, enviaram duas unidades e alguns engenheiros na cidade costeira de Gonaives. Fonte: Associated Press.